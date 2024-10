Marçal cresce na reta final e empata com Nunes; Boulos lidera, diz Datafolha

A três dias do primeiro turno das eleições municipais, a mais nova pesquisa do Instituto Datafolha mostra proximidade entre Guilherme Boulos (PSol), que lidera com 29% dos votos válidos; Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) aparecem a seguir, com 26% cada. Os três estão tecnicamente empatados pela margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A mesma situação era apontada em levantamento divulgado pela Quaest na segunda-feira (30/9).

Na pesquisa estimulada, são contabilizados os votos nulos, brancos e indecisos, em que os pesquisadores mostram as opções de candidatos aos eleitores, Boulos subiu de 25% para 26%. Nunes, por sua vez, desceu três pontos percentuais na disputa, passando de 27% para 24%. Marçal aumentou três pontos para cima, de 21% para os mesmos 24% de Nunes.

O segundo pelotão é comandado pela deputada Tabata Amaral (PSB), que passou de 9% para 11% das intenções de voto na pesquisa estimulada. José Luiz Datena (PSDB) caiu de 6% para 4%. Marina Helena marcou 2%. Brancos e nulos somaram 6%, e outros 3% disseram não saber em quem vão votar.

O instituto Datafolha entrevistou 1.806 eleitores entre terça-feira (1º/10) e quinta-feira (3/10). A pesquisa foi encomendada pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-09329/2024.

Marçal avança entre os bolsonaristas, mas é o mais rejeitado

Os resultados do levantamento indicam que a campanha de Pablo Marçal “tomou” uma parte do público bolsonarista de Ricardo Nunes. O atual prefeito recuou de 39% para 32% entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Marçal, por sua vez, aumentou de 43% para 51% entre esses eleitores.

O candidato do PRTB, porém, é o que tem o maior percentual de rejeição na disputa paulistana: 53% dizem que não querem votar “de jeito nenhum” em Marçal, índice que vai a 59% entre as mulheres. Em seguida, na ordem de rejeição, vem Datena (39%), Boulos (38%) e Nunes (23%).