Marçal posta ‘documento’ sobre uso de drogas de Boulos; Psolista nega

O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), divulgou na noite desta sexta-feira (4), um receituário da clínica médica Mais Consulta, localizada no bairro do Jabaquara, em São Paulo, que fala sobre o atendimento de Guilherme Castro Boulos (PSOL) por “surto psicótico grave” após uso de cocaína. Boulos havia negado, na véspera, o uso de drogas e apresentado o resultado de um teste toxicológico. A assessoria de Boulos negou a informação e que irá processar Marçal por isso.

“Ao médico psiquiatra, encaminho o Sr. Guilherme Castro Boulos, por minha atendido nesta data, nesta unidade que apresentou com quadro de surto psicótico grave, em delírio persecutório de ideias homicidas, apresentando período de confusão mental e episódio de agitação”, mostra o documento.

Momentos antes, Marçal tinha avisado que faria a publicação durante uma transmissão ao vivo do podcast Inteligência Limitada, do apresentador Rogério Vilela. A assessoria do candidato do PSOL negou a informação durante a entrevista de Marçal, conforme pode ser acompanhado abaixo:

O time de Boulos disse que o exame é falso e que irá processar Marçal por isso.

Discussão no debate

As alegações de Marçal ocorreram um dia após o debate exibido pela TV Globo, onde Boulos, em resposta a questionamentos sobre o assunto, publicou em suas redes sociais o resultado de um teste toxicológico. Boulos exibiu, durante o debate, um resultado negativo de um exame toxicológico.

A discussão entre os dois começou quando Marçal questionou se Boulos vai defender o MST ou a GCM em caso de invasão de propriedade. “Em uma invasão de propriedade privada, você vai ficar do lado do MST ou GCM? Como você vai fazer para lidar com o conflito de interesse?”.

Em resposta, Boulos diz ter “o maior orgulho de ter atuado no Movimento Sem-Teto” e “que nunca invadiu a casa de ninguém”. “O que o movimento fez foi pegar imóveis ilegais, abandonados, com mais dívida de imposto do que o valor do próprio imóvel e transformar em moradia. Não fiz esquema enganando as pessoas como você fez na África, garantimos casa para as pessoas”.

Marçal, então, insiste, alegando que Boulos “flerta” com o crime”. “Você, de São Paulo, vai dar a oportunidade para Guilherme [Boulos], que flerta com o crime o tempo inteiro?”.

Após ter o pedido de direito de resposta negado, Boulos conta que esse é o “jogo do Marçal”. “Quem acompanhou os outros debates e a campanha toda, viu o jogo do Marçal. Ele mente de maneira descarada. Hoje, mais uma vez, tentou me associar ao uso de drogas, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes usando um homônimo. Tentou fazer isso no debate passado, usando uma passagem que tive na minha adolescência de depressão e querendo associar isso ao uso de drogas”.

“É falta de limite. Esse cara não tem moral, não tem ética e, por isso, age dessa forma. É um lobo em pele de cordeiro”, ataca Boulos.

Por fim, o candidato exibe o resultado de um exame toxicológico. “Para a gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo e ataca a família, está aqui: fiz o exame toxicológico. Faça o seu, Marçal, e faça o psicotécnico também”.