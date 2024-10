Márcia Abreu: loja acreana K&K Bijoux celebra 25 anos com coquetel; VEJA FOTOS

K&K BIJOUX

Para celebrar os 25 anos de sucesso da K&K Bijoux, não poderia faltar uma nota especial! Fundada com amor e muito estilo, a loja se consolidou ao longo das décadas como referência em acessórios de alta qualidade, encantando gerações de clientes com peças únicas e deslumbrantes. O aniversário de prata, marca não apenas o sucesso empresarial, mas também o compromisso da K&K Bijoux em traduzir tendências em semijoias e bijuterias finas que expressam a personalidade e sofisticação de quem os usa. Parabéns a Karla Fernandes, proprietária da K&K Bijoux por essa jornada brilhante e que os próximos anos sejam igualmente reluzentes! Confiram alguns momentos do coquetel que brindou os 25 anos de sucesso da K&K Bijoux.

Parabéns à advogada Gisele Pinheiro que tem conduzindo com maestria a coordenação dos escritórios corporativos da OAB, com a procura pelos Escritórios, principalmente o da OCA, inaugurado recentemente. Sucesso!

A defensora-geral Simone Santiago, celebrou nesta terça, 8, mais uma importante conquista acadêmica: a conclusão de seu doutorado em direito pela UNB. O título reflete seu comprometimento não apenas com a justiça social, mas também com o aprofundamento teórico e a inovação no campo jurídico. Parabéns!

Registro da CEO da Jorge Cosméticos, Joelma Severo ladeada pelo embaixador Maxiline Brasil, Augusto Ferreira, Juliana Demasi, responsável técnica do desenvolvimento de produtos Maxiline e Clara Tiburcio, gerente de Marketing Maxiline.

Segue mais um registro sobre o brilhantismo da CEO da Jorge Cosméticos, Joelma Severo que foi homenageada pelos 18 anos de parceria Maxiline. Parabéns, parabéns!

Quinta,10, foi dia da empresária e dermatofuncional Simone Caetano Brito celebrar com seu staff e vasta clientela os 12 anos de sucesso de sua bem montada Clínica Simone Brito. Desejo que venham muitos anos de sucesso!