Marck Johnes Lisboa diz ao ContilNet que não está preso e que não tem vínculos políticos

Na manhã desta terça-feira (1), uma notícia falsa circulou em diversos veículos de comunicação, afirmando que Marck Johnes da Silva Lisboa, promotor de eventos e responsável por importantes shows no Acre, havia sido preso pela Polícia Federal (PF). Diante da repercussão dessa informação, a defesa do empresário emitiu uma nota pública para esclarecer a situação.

A advogada Daiane Carolina Dias de Sousa Ferreira, representante legal de Lisboa, afirmou que a informação sobre a prisão é absolutamente falsa. Segundo ela, Lisboa foi apenas conduzido à sede da PF para prestar esclarecimentos sobre um saque realizado em uma agência da Caixa Econômica Federal, e não por qualquer ato ilícito.

Durante uma entrevista exclusiva ao ContilNet, Marck Lisboa explicou que estava saindo da agência bancária quando foi abordado pela Polícia Federal. Ele revelou que a quantia de R$ 700 mil, mencionada na notícia, era destinada à quitação do imóvel onde está instalada a Boate Moon Club, além de pagamentos a funcionários e fornecedores.

“Não tenho vínculos políticos e minha conduta sempre esteve dentro da legalidade. Prestamos esclarecimentos à polícia e fomos liberados em seguida”, destacou o empresário. Ele reafirmou que não houve qualquer indício de irregularidade nas transações financeiras realizadas.

A nota da assessoria jurídica de Lisboa enfatiza que, após prestar todas as informações e apresentar os documentos solicitados, o empresário foi liberado sem nenhuma acusação formal.

Integra da Nota Pública

A Assessoria Jurídica de Marck Johnes da Silva Lisboa vem a público prestar esclarecimentos sobre a falsa notícia veiculada a respeito de uma suposta prisão ocorrida na data de hoje pela Polícia Federal, na agência da Caixa Econômica do Bosque.

Em verdade, não houve prisão, mas tão somente a sua condução à sede da PF para prestar esclarecimentos sobre um saque realizado na referida agência. A quantia se destinava à quitação do prédio onde funciona atualmente a Boate Moon Club, além do pagamento de funcionários e fornecedores.

A defesa de Lisboa reitera seu compromisso com a transparência e a legalidade, e destaca a importância de uma cobertura jornalística responsável e precisa, especialmente em tempos de disseminação de informações falsas.

Essa situação evidencia os riscos da propagação de notícias sem confirmação, que podem prejudicar a imagem de indivíduos e instituições. A Assessoria Jurídica de Marck Johnes da Silva Lisboa está à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Este caso ressalta a importância de verificar informações antes de sua divulgação, especialmente em um cenário onde as notícias falsas podem ter consequências graves. A defesa do empresário espera que, com a devida clareza sobre os fatos, a verdade prevaleça e a reputação de Marck Lisboa seja restaurada.