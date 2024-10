Marcus Alexandre ganhou em apenas 2 bairros, enquanto Bocalom venceu em 77; veja detalhes

O prefeito Tião Bocalom saiu vitorioso logo no 1º turno das eleições municipais deste ano. Segundo a plataforma Politique, ele ganhou em 77 bairros da capital.

Do outro lado, o ex-prefeito Marcus Alexandre levou a melhor em apenas 2 bairros: o Cidade do Povo e o Eldorado.

Na Cidade do Povo, Marcus conquistou 1.017 votos contra 890 de Bocalom. Já no Eldorado, a vantagem foi menor, 67 votos contra 49 do prefeito reeleito.

Em dos maiores colégios eleitorais capital, a Baixada da Sobral, Bocalom garantiu uma vantagem grande sobre Marcus. Ele obteve 2.182 votos contra 1.658 do emedebista.