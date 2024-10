Marcus é o segundo candidato a chegar ao debate da Globo e lamenta ausência de Jarude

O candidato do MDB na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, foi o segundo a chegar ao debate da Rede Amazônica, filiada da Globo, nesta quinta-feira (3).

Marcus chegou acompanhado do presidente do partido, Flaviano Melo, do advogado Odilardo Marques, do jornalista e pastor Antônio Klemer, e do dirigente do MDB, psicólogo Sérgio Ricardo.

Logo na chegada, ele lamentou a ausência do candidato Emerson Jarude, do NOVO.

“Eu penso que o debate é oportunidade do eleitor conhecer as ideias, as propostas de cada um e num ambiente democrático, com só quatro candidatos, era importante que ele tivesse para debater. Pena que não foi possível, mas eu estou aqui, eu participei de todos os debates e hoje nós vamos poder tirar as últimas dúvidas, falar daquilo que o coração pede, discutir propostas e projetos, é um momento muito importante para o eleitor que vai votar no domingo”, disse.

Ele ainda falou sobre como serão os últimos dias de campanha, o candidato disse que vai aproveitar até o limite do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral.

“Penso que a gente tem que aproveitar todos os momentos da campanha, nós ainda temos sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo, a lei permite, então nós estamos com uma agenda intensa nos bairros amanhã, sábado também o dia todo e até o limite que for autorizado pela Justiça Eleitoral, nós vamos estar com a nossa campanha nas ruas”, disse o candidato.