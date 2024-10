Marcynho Sensação é atração confirmada para o Festival do Abacaxi; VEJA O VÍDEO

O Festival do Abacaxi, tradicional evento na cidade de Tarauacá, no interior do Acre, recebe o cantor Marcynho Sensação, que fará um show no dia 13 de outubro. O cantor foi a primeira atração confirmada para o evento.

A informação foi confirmada pela página oficial do evento no Instagram. O evento acontece nos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro.

O cantor já se apresentou no Acre outras vezes, como no município de Feijó, e na capital Rio Branco. A apresentação do artista promete agitar a noite com os hits “Ameaça”, “Parada louca” e “Revoada no colchão”.

Conheça alguns hits de Marcynho Sensação:

VEJA O ANÚNCIO: