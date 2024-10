Mariana Carvalho segue liderando com folga em nova pesquisa eleitoral

O novo levantamento do Instituto Phoenix, divulgado nesta quarta-feira (16), Mariana Carvalho aparece com 50,08% das intenções de votos, contra 37,10% do candidato Léo Moraes, mantendo um cenário estabilizado em relação à pesquisa anterior, divulgada no último domingo (13).

Ela mantém uma vantagem de 13 pontos em relação ao seu oponente, se consolidando na liderança para ser a primeira prefeita eleita de Porto Velho. Os votos nulos e brancos somaram 7,83% e os indecisos são 4,99%.

Mariana Carvalho vem liderando as pesquisas até agora e foi a mais votada no primeiro turno, com 111.329 votos, ultrapassando os 47 mil votos de diferença para o segundo colocado.

O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima prevista, baseada em uma amostra aleatória simples (AAS), é de cerca de 4 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra.

O levantamento ouviu 601 eleitores, sendo realizado entre os dias 14 e 16 de outubro, com registro no TSE RO-09770/2024. A contratante é a empresa ABC Publicidade.