Marvel’s Spider-Man 2 no PC: veja lançamento, onde fazer o download e mais

Marvel’s Spider-Man 2 finalmente chegará para PC. O game será o mais recente exclusivo do PlayStation a chegar para computadores, com previsão de lançamento para 30 de janeiro de 2025 no Steam e na Epic Games Store. O título foi desenvolvido pela Insomniac Games em colaboração com a Marvel e otimizado para PCs pela Nixxes Software. O anúncio foi feito neste fim de semana, durante a New York Comic Con, famosa convenção voltada para fãs de quadrinhos.