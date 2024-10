Massacre de bichos por menino de 9 anos não será punido, diz polícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou nesta terça-feira (15/10) que o caso da criança de 9 anos que matou 23 animais ao invadir uma fazendinha em Nova Fátima, no norte do estado de Paraná, não tem “implicações criminais”. O massacre dos bichos ocorreu no último domingo (13/10), e o menino teria visitado o local na véspera, Dia da Criança.

As autoridades explicaram que “como uma criança de 9 anos é a autora, não há implicações criminais”.

O menino, de 9 anos, foi responsável pela morte de 23 animais em um hospital veterinário, após invadir o local.

Ele havia participado da inauguração da fazendinha do hospital, no dia anterior ao crime, que ocorreu no Dia das Crianças (12/10).

“O boletim de ocorrência e outras informações foram repassados ao Conselho Tutelar”, a Polícia Civil informou ao Metrópoles.

Menores de 18 anos são considerados inimputáveis. Isso significa que não podem ser condenados a penas por crimes.

A partir dos 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, podem sofrer medidas socioeducativas, caso cometam ato infracional, que não é um crime propriamente dito, mas uma ação análoga.

Veterinário encontrou animais massacrados

Imagens das câmeras de segurança capturaram o momento em que o garoto invade o local, arremessa, esquarteja e mutila os animais. Aproximadamente 15 coelhos foram encontrados mortos, enquanto outros animais foram deixados soltos.

O veterinário Lúcio Barreto descreveu o horror ao encontrar os animais mortos. “É uma situação horrível, a gente, que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e, de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, afirmou em entrevista.