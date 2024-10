Maximo, candidato do PP, foi eleito prefeito de Porto Acre com X58,49% dos votos, neste domingo.

Ela conquistou 6.821 votos, superando os candidatos Zé Maria, do PODEMOS, Professora Keila, do PSDB e Gilcirley Rodrigues, do REPUBLICANOS.

No total, Porto Acre teve 12.129 votos, com 1,24% de votos em branco e um índice de abstenção de 2,61%, somando 11.661 eleitores aptos.