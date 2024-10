Maykeline e Elita Maia anunciam o 8º Encontro de Divas; veja detalhes na coluna da Márcia Abreu

SYLVANE GADELHA

Em alusão ao outubro rosa, Sylvane Gadelha lançou sorteio show de bola. Na compra de qualquer peça Gold Skill, o cliente concorre a um lindo conjunto ponto de luz. Se liga! A promo é por todo mês de outubro.

PARABÉNS!

Todos os vivas à advogada Helcinkia Albuquerque, aniversariante desta terça, 1º. As comemorações foram em família. Parabéns!

SAMBA DOS MANIN

Nessa sexta, 4, nos domínios do clube Cafezar, loja Maçônica Imperador Galvez, promove uma noite de muito samba com Paulo Heverton e Bruno Damasceno.

8º Encontro de Divas

Elas sabem fazer a festa! Maykeline e Elita Maia promovem mais uma edição do Encontro de Divas. Idealizada com todos os pormenores, o evento, o encontro terá palco no Maison Borges e, promove mais uma vez ser recorde de público. O convite já está disponível para venda.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Parabéns à Juraci Nunes, aniversariante da quarta, 2, que viveu um dia repleto de alegria, sorrisos e momentos especiais. Tudo de bom hoje e sempre!

ANIVERSÁRIO!

Hana ElShawa completa na sexta, 4, mais um ano de vida. E, com muita alegria ao lado de familiares e amigos, celebra a data. Que a nova fase seja repleta de sucesso, saúde e realizações.

SURPRESA

Uma noite de pura emoção marcou o aniversário da dama Tutu Saraiva, que foi recebida por familiares e amigos em uma celebração organizada com todo carinho por sua filha Daniela Carvalho e a nora Raquel Saraiva. A festa foi repleta de momentos de alegria, diversão, deixando a aniversariante visivelmente emocionada. Entre brindes e abraços, a noite seguiu com música, boa comida e muitas risadas.