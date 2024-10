MBD reage a acusações do PT após derrota de Marcus e afirma que sigla condena o extremismo

O MDB divulgou nesta sexta-feira (18) uma nota assinada pelo presidente da Executiva Estadual do partido, o ex-deputado Flaviano Melo, para falar sobre o resultado das eleições municipais em todo o Acre.

No texto, o presidente começa parabenizando os candidatos eleitos e também aos que não conseguiram sucesso nas eleições.

O presidente segue lembrando que o MDB é um partido de centro e que condena o extremismo político e ideológico. Ele aproveitou para agradecer o apoio de todos os partidos políticos que se uniram ao MDB no pleito. Em Rio Branco, por exemplo, o partido construiu uma frente ampla ao lado de 10 partidos de diferentes espectros.

“O MDB do Acre reconhece e agradece o inestimável apoio político eleitoral que recebeu de todos os aliados, da centro esquerda à centro direita, adeptos do Estado de Direito”, escreveu.

A nota vem justamente após a publicação de um artigo assinado pelo presidente do PT, Daniel Zen e o vereador eleito, André Kamai, que culparam o MDB pela derrota de Marcus Alexandre nas urnas.

Por fim, Flaviano agradeceu os mais de 111 mil votos recebidos por candidatos do MDB nas eleições deste ano no Acre.

“Foram votos pela lisura democrática, pela liberdade de escolha e pela cidadania dos acreanos. A chama do MDB do Acre está acesa!”, concluiu.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

Nota Pública

O MDB do Acre agradece a todos os candidatos que concorreram às eleições, em 2024, nos municípios do Estado. Ao tempo em que saúda os candidatos eleitos reconhece, igualmente, a importância vital dos que aceitaram em concorrer, mesmo sem obter êxito em suas empreitadas.

O MDB do Acre é um partido do centro democrático. Como tal, é avesso a todas e quaisquer formas de extremismo político e ideológico. Neste sentido, o MDB do Acre reconhece e agradece o inestimável apoio político eleitoral que recebeu de todos os aliados, da centro esquerda à centro direita, adeptos do Estado de Direito.

Por derradeiro, o MDB do Acre sentiu-se profundamente honrado com os cidadãos anônimos que empunharam a bandeira do 15 e o sufragaram com mais de 111 mil votos nas urnas.

Foram votos pela lisura democrática, pela liberdade de escolha e pela cidadania dos acreanos.

A chama do MDB do Acre está acesa!

Rio Branco – 18/10/24

Flaviano Melo

Presidente da Executiva Estadual