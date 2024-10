Médica com especialização no Instituto Albert Einstein inicia atendimentos psiquiátricos em cidade do Acre

A médica acreana Natália Moreira, de 36 anos, começa a oferecer atendimento especializado em psiquiatria na Vanay Beauty Saúde e Estética, em Sena Madureira. Nascida e criada no município, Dra. Natália se formou em medicina pela Universidad Nacional Ecológica, em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, em 2017, e traz uma trajetória profissional marcada por experiências em diversos estados do Brasil.

Dra. Natália atuou na linha de frente do combate à pandemia em Minas Gerais, e antes disso, passou por Mato Grosso, onde realizou o Revalida na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), além da Bahia e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde se especializou em Medicina da Família. Recentemente, ela concluiu sua especialização em psiquiatria pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, uma das mais renomadas instituições da América Latina.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Dra. Natália falou sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, uma área que tem enfrentado um aumento expressivo na demanda.

“Escolhi a psiquiatria por ser uma área fascinante, onde podemos lidar diretamente com a mente humana. Em Sena Madureira, há poucas opções voltadas para essa especialidade, o que torna esse trabalho ainda mais relevante. Tenho observado o crescimento dos casos de depressão, ansiedade, transtornos de pânico e tentativas de suicídio, envolvendo pacientes de todas as idades, desde crianças até idosos”, destacou a médica.

A médica também ressaltou a importância de um atendimento mais humanizado, algo que faz questão de aplicar em sua prática. “Atualmente, além de atender no Hospital João Câncio Fernandes, onde fui aprovada no concurso público, também faço parte do programa Mais Médicos para o Brasil. É nesse ambiente de trabalho que percebo o quanto os casos psiquiátricos estão crescendo, e a demanda é enorme”, afirmou.

Além dos atendimentos em instituições públicas, Dra. Natália participa de projetos humanitários, atendendo ribeirinhos e comunidades carentes de forma gratuita. Segundo ela, o foco é trazer um cuidado atualizado e moderno, proporcionando melhorias reais aos pacientes.

“Quando fazemos o que amamos, o trabalho se torna uma forma de ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas”, concluiu.

Os atendimentos em psiquiatria podem ser agendados na Vanay Beauty Saúde e Estética, em parceria com a enfermeira Vanuza, que, segundo Dra. Natália, é uma profissional extremamente qualificada e humana.

Serviço

Vanay Beauty Saúde e Estética

Rua Benjamin Constant, 418, Sala 1, Centro

Contato: (68)99981-0404