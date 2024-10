Mega-Sena: nove apostas do Acre são premiadas e faturam bolada em dinheiro; veja

A Caixa Econômica Federal realizou na noite da última sexta-feira (11), o sorteio das seis dezenas do concurso 2785 Mega-Sena. No Acre, nove apostas acertaram a quadra e faturaram, no total, R$ 12.105,19.

Dos bilhetes premiados, todos saíram da capital acreana, Rio Branco, destes, sete apostas levaram R$ 1.513,15, e dois bolões levaram R$ 1.513,14.

As seis dezenas sorteadas na noite da última quinta-feira foram 20, 27, 48, 50, 57 e 59. Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou.

O próximo sorteio acontece na quarta-feira (16), e tem como estimativa o prêmio de R$ 35.000.000,00