Mel Lisboa revela uso de remédio controlado para superar fim do casamento de 15 anos

Mel Lisboa abriu o coração em torno das dificuldades que enfrentou para conseguir superar o fim do casamento de 15 anos com o músico Felipe Rosseno. A atriz anunciu a separação no ano passado, e detalhou como foi uma decisão extremamente difícil.

Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi, a artista confessou que o término não foi uma decisão dela e que não esperava pelo divórcio. “Me separar com certeza foi uma das coisas mais difíceis que fiz. Foi uma dor avassaladora. Para mim, foi bem difícil”, disse.

Mel Lisboa, por sua vez, afirmou ter sido surpreendida pela separação, e que vivenciou uma crise com o ex-marido, um ano antes do término, mas estavam se resolvendo na época em que Felipe Rosseno decidiu romper.

“A minha separação foi um processo muito repentino e inesperado, não foi construída. Não queria separar, foi de repente e acabou”, relembrou Mel. “Tive que tomar remedinho, ir para psiquiatra. Fui trabalhar, porque uma coisa que não vai mexer é no meu trabalho. Estreei meu primeiro solo nessa situação”, lamentou ela.

Durante o longevo período de união com Felipe, Mel Lisboa teve dois filhos com o músico: Bernardo, de 15 anos, e Clarice, de 12. Meses após a separação, a atriz assumiu namoro com o fotógrafo André Hawk.