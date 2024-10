Melhor produto inteligente em 2024: prêmio do TechTudo elege destaque; vote

O Google Nest Mini é uma caixa de som inteligente compatível com o Google Assistente, ou seja, tem alta integração com a ferramenta de busca mais popular do mundo. Apesar de ser menos popular que a Alexa, assistente virtual concorrente, o software interage com a maioria dos aparelhos smart do mercado. Um diferencial em relação aos modelos da Amazon é a sua capacidade de se pendurar na parede, além do seu design bem mais compacto.