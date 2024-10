Metaphor: Refantazio no Game Pass? Veja gameplay e mais do lançamento

A história em Metaphor: Refantazio começa com o assassinato do rei de Euchronia pelo Conde Louis que deseja a coroa, porém a morte do monarca ativa uma magia que determina que o próximo rei será escolhido pelo povo no Dia do Herói. No papel de um jovem que cresceu isolado em uma pequena vila jogadores terão que tentar ganhar o apoio popular para se tornar rei. O desejo do protagonista não é apenas por poder, mas para conseguir salvar seu amigo de infância, o príncipe de Euchronia, que foi amaldiçoado com um sono eterno.