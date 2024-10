Ministro do CNJ é homenageado com outorga da Ordem do Poder Judiciário do Acre

O ministro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Guilherme Caputo Bastos, em agenda no Acre, recebeu recebeu a Ordem do Mérito Judiciário no grau Grande Oficial, por sua contribuição à Justiça Acreana, como membro do CNJ pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), na última sexta-feira (11).

A cerimônia aconteceu no Palácio da Justiça, Centro Cultural do TJAC, e foi conduzida pela desembargadora-presidente da Corte Judiciária do Acre, Regina Ferrari, Grã-Mestre da Ordem. Além da homenagem, o ministro recebeu também o Diploma de Chancela como novo membro da Ordem do Mérito Judiciário do Estado do Acre.

Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Douglas Alencar Rodrigues, Alexandre Luiz Ramos e Morgana Richa, também foram homenageados recebendo placas honoríficas pela contribuição à cultura jurídica do Acre.

O evento contou com a presença do vice-presidente do TJAC, desembargador Luís Camolez; do corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, que é o Chanceler da Ordem; da desembargadora Waldirene Cordeiro; do desembargador Francisco Djalma, do desembargador Nonato Maia, do promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Marcelo Petry; representantes do Governo do Estado; Ministério Público do Estado do Acre; OAB/AC, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Acre, da desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Ivana David, demais magistrados e convidados.