“Moana 2”: tudo sobre a animação da Disney que estreia no próximo mês

O filme “Moana 2” chega aos cinemas brasileiros em um mês e marca o retorno da protagonista após oito anos. Na nova trama, acompanharemos as aventuras de Moana, que precisa viajar para os mares distantes após receber uma inesperada ligação de seus ancestrais.

Muito antecipado pelo público, o primeiro trailer do filme, divulgado em maio, quebrou o recorde de prévia de animação da Disney mais visto na história. Segundo a revista Deadline, foram 178 milhões de visualizações em 24 horas, o suficiente para bater o número alcançado pelos recordistas anteriores como “Divertida Mente 2” (157 milhões), “Frozen 2” (116 milhões) e “Os Incríveis” (113 milhões).

No mês passado, a Disney divulgou o trecho de uma canção inédita do filme, em que a protagonista canta: “Finalmente estamos de volta a quem deveríamos ser”. Nas imagens, o estúdio ainda compartilhou mais spoilers de Simea, a irmã mais nova da protagonista.

Já na última semana, o estúdio compartilhou um novo teaser, com enfoque no primeiro visual da vilã do filme. A sequência da animação conta novamente com a voz de Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson, que já deram emprestaram a voz a Moana e Maui, respectivamente, na produção lançada em 2016.

“Moana 2” chega aos cinemas brasileiros em 28 de novembro. Para os amantes da história, uma versão live-action do filme já está sendo produzida, com direção de Thomas Kail e com previsão de estreia para 10 de julho de 2026.