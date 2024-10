Monster Hunter Wilds tem demo? Veja gameplay, trailer e como jogar o beta

De acordo com a Capcom, Monster Hunter Wilds tem lançamento previsto para o dia 28 de fevereiro de 2025 com versões de PS5, Xbox Series X/S e PC. A Edição Padrão está à venda por R$ 331,90 na PS Store, R$ 332 na Microsoft Store e R$ 279 no Steam. Os usuários também podem garantir as edições Deluxe e Premium Deluxe, com preços que oscilam de R$ 365 a R$ 427 e R$ 442 a R$ 550 nas lojas digitais, respectivamente.