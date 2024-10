Um grupo de moradores, no bairro da Sobral, realizou uma manifestação e fechou uma rua, na manhã desta terça-feira (22).

Com cartazes, eles pediam melhorias na distribuição de água no local.

Em vídeo enviado ao ContilNet, é possível ver um registro do momento, com os manifestantes colocando pneus e vigas de ferro para interromper o fluxo do trânsito, em frente à Farmácia Ultra Popular da Sobral.

Confira o vídeo da manifestação: