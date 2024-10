Morre, em São Paulo, o ex-lutador de boxe Adilson Maguila e Alan Rick lamenta a perda do ex-atleta

“Descanse em paz, campeão”. Com esta frase postada em suas redes sociais, o senador Alan Rick (UB-AC) despediu-se do ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila. Ele morreu aos 66 anos, no interior de São Paulo, vítima de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), doença incurável, similar ao mal de Alzheimer.

De acordo com a literatura médica, a doença é causada por golpes frequentes na cabeça – motivo pelo qual atinge muitos lutadores. A doença também é conhecida como demência pugilística.

A informação foi confirmada pela esposa do ex-atleta, Irani Pinheiro, para uma emissora de TV. “A gente teve momentos bons, momentos ruins, mas Deus sempre esteve conosco”, contou.

“Perdemos um ícone do boxe brasileiro. O nosso carismático Maguila nos deixou hoje, aos 66 anos”, lamentou Alan Rick. “Sempre me lembrarei deste grande pugilista como referência de garra, determinação, humildade e amor pelo Brasil. Com seu talento, ele levou o nome do nosso país ao cenário internacional. Mas, seu legado vai muito além dos ringues, sendo uma inspiração para muitas gerações de atletas e brasileiros. Neste momento de dor, envio minhas sinceras condolências à família, amigos e fãs. Que Deus possa confortar os corações de todos”, acrescentou o senador acreano.