Morre Francisca Matias, professora aposentada da Ufac, aos 78 anos; ela deixa duas filhas

Será sepultada em Rio Branco(AC) nesta segunda- feira (28) a professora aposentada da Universidade Federal do Acre (UFAC), Francisca Matias, também conhecida por Nenzinha. Ela tinha 78 anos e sofria de Alzheimer, mas a causa da morte foi uma pneumonia aguda.

Ela deixa duas filhas, a advogada Adriana e a psicóloga Rosa Luiza Matias, frutos do casamento com o professor de matemática e também aposentado da Ufac, Aldair Matias, de quem era divorciada.

Familiares e amigos informaram que ela deu entrada no hospital para fazer cirurgia do fêmur, mas acabou por contrair uma pneumonia aguda e morreu no início da noite do último domingo (27). Seu corpo está sendo velado na Capela São Francisco, na rua Izaura Parente, no bairro do Bosque.