Morre lutador brasileiro do UFC que namorou cantora Demi Lovato

O lutador Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido com “Guilherme Bomba”, foi encontrado morto em Los Angeles nesta terça-feira (15). A informação foi confirmada através das redes sociais por amigos do mineiro e por Vinicius Draculino, mestre do ex-UFC.

A causa da morte do brasileiro não foi revelada.

“Descanse em paz, guerreiro. Um dos melhores e mais brabos do nosso time. Casca grossa do MMA e do Jiu-Jitsu e uma pessoa excelente”, escreveu Draculino. Outros companheiros prestarem homenagens e se despediram do lutador.

Breve namoro com Demi Lovato

Guilherme tinha 38 anos e foi lutador do UFC e do Bellator. O mineiro também participou do reality show The Ultimate Fighter (TUF), em 2014, onde fazia parte da equipe treinada por Chael Sonnen. Na carreira, Guilherme teve 10 vitórias e 6 derrotas.

O lutador entrou nos holofotes após breve namoro com a cantora norte-americana Demi Lovato, em 2017. O relacionamento durou quatro meses.

Ele deixa uma filha, fruto do relacionamento com a modelo Kayla Lauren.