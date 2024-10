Kirsten, então, dissertou sobre as qualidades do artista. “Meu pai era meu mundo – e que mundo incrível ele criou. Ele era forte e protetor. Era brilhante e ridiculamente engraçado. Estoico e sensível. Dinâmico e poderoso. Ele era meu modelo e inspiração. Era humilde e recebia respeito inerentemente – o respeito que ele tanto merecia.”

“A história de vida do meu pai foi de perseverança implacável, dedicação sem fim à sua família e amigos, coragem para fazer o que era certo e sacrifício disposto para facilitar os sonhos daqueles que ele amava. Foi também uma história de alegria e amor – algo que todos próximos a ele tiveram o privilégio de vivenciar. Depois que você conheceu o amor do meu pai, o mundo se tornou um lugar mais brilhante e significativo”, continuou a filha de Ely.

Além de “Tarzan”, Ron Ely foi destaque em projetos como “Doc Savage: O Homem de Bronze” (1975), “A Ilha da Fantasia” (1978) e “The Aquanauts” (1960).

“Estou fazendo o meu melhor para trilhar esse caminho de perda com a força e a graça que sei que ele desejaria para mim. Estou pegando os pedaços do meu coração que parecem pedaços dele – e cimentando-os firmemente no lugar antes de pegar o resto dos pedaços quebrados. Isso me faz sentir como se parte dele ainda estivesse aqui – e eu preciso disso – e o mundo precisa disso”, concluiu Kirsten.