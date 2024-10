Motociclista fica em estado grave após colisão entre carro e moto em Rio Branco

O motociclista Leandro Santos da Silva, 36 anos, ficou em estado grave após colidir sua moto na lateral de um veículo na noite desta terça-feira (8), nas proximidades da Pronto Clínica, no cruzamento da Rua Goudwasser Santos com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Leandro trafegava no sentido centro-bairro, em uma motocicleta modelo Factor 150, de cor vermelha, quando foi surpreendido por um veículo modelo Yaris, de cor branca, que saiu da Rua Goudwasser Santos e invadiu a preferencial, que é a Avenida Getúlio Vargas, supostamente provocando o acidente.

Com o impacto, Leandro foi arremessado contra um poste de energia elétrica, e o capacete, que não estava afivelado, saiu de sua cabeça. A vítima bateu violentamente o rosto contra o poste.

Populares ajudaram a vítima e acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Em seguida, uma ambulância de suporte avançado foi chamada para aprimorar o atendimento, pois o homem sofreu fratura nos dentes, na mandíbula, e um leve afundamento na testa.

Ele ficou em estado grave, sendo necessário entubá-lo ainda no local, após ser constatado um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza grave. O motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A polícia isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados.