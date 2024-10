Mototaxista é preso com um quilo de cocaína em Cruzeiro do Sul; Gefron reforça combate ao tráfico

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu na tarde desta terça-feira (15) um mototaxista em flagrante por tráfico de drogas na rodovia AC-405, entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Ele transportava um quilo de pasta base de cocaína, escondida no capacete.

A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina na região rural dos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, na altura do trevo de Santa Rosa. O mototaxista alegou que levaria a droga para uma pessoa em Cruzeiro do Sul, mas não revelou a identidade do destinatário. Ele confessou que receberia R$ 200 pela “corrida”.

O coordenador operacional do Gefron, Capitão Edson Queiroz, destacou a importância da ação para combater o tráfico de drogas na região de fronteira. “Nosso objetivo é garantir a segurança das comunidades e impedir que entorpecentes cheguem às ruas. A apreensão dessa grande quantidade de droga é um golpe importante contra o crime organizado”, afirmou o capitão.

A prisão do mototaxista demonstra a atuação constante do Gefron no combate ao tráfico de drogas na região de fronteira, garantindo a segurança da população e combatendo o crime organizado. A apreensão de um quilo de pasta base de cocaína representa um grande prejuízo para o tráfico, além de evitar que a droga chegue às ruas e cause danos à sociedade.