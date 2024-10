MPAC envia equipe para prestar assistência à mulher estuprada e agredida; acusado é um adolescente

O Ministério Público do Estado (MPAC) informou que acompanha, por meio da Promotoria de Justiça Cível de Feijó, o caso da acreana brutalmente violentada no último dia 31 de agosto.

Sede do Ministério Público do Acre/Foto: ReproduçãoEm nota, o MPAC destacou ainda que a Justiça decretou sigilo do processo para resguardar a identidade da vítima.

Ainda segundo a instituição, o acusado pelo crime seria um adolescente. A vítima foi atacada enquanto dormia e foi forçada a manter relações sexuais.

“Uma equipe do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão auxiliar do MPAC, vai a Feijó para prestar assistência jurídica e psicológica à mulher”, disse a nota.

O deputado estadual Adailton Cruz afirmou ainda nesta terça-feira (29), durante sessão na Assembleia Legislativa que a vítima teve um controle remoto introduzido nas partes íntimas. Outros parlamentares também repudiaram o caso e exigiram justiça pela mulher.