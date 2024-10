MPAC moderniza comunicação com a sociedade e estreia na plataforma TikTok para vídeos curtos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) estreou, nesta quarta-feira (9), na ampliação de seus canais de comunicação com a sociedade, na rede social TikTok, o aplicativo de compartilhamento de vídeos que permite aos usuários criar e compartilhar vídeos de 15 segundos sobre qualquer tema.

Atualmente, o MPAC já está presente em outras plataformas, como Instagram, X (antigo Twitter), Facebook e YouTube.

Na plataforma do TikTok, o usuário pode também adicionar efeitos, como filtros, música de fundo e figurinhas, para criar vídeos inusitados e divertidos, normalmente com uma coreografia.

Sob o endereço (@mpdoacre), o MPAC chega de vez às redes sociais para criação e compartilhamento de vídeos curtos. A intenção é ampliar a comunicação com a sociedade e alcançar novos públicos, especialmente os jovens, informou a Agência de Notícias da instituição.

A ideia se soma à estratégia de intensificar o diálogo e a interação com os cidadãos nas redes sociais, facilitando o acesso da população às notícias e informações de interesse público, de forma criativa, adotando uma linguagem simples e objetiva.

De acordo com um ranking feito a partir de dados da DataReportal, o Brasil tem 82,2 milhões de usuários com 18 anos ou mais no TikTok, plataforma adotada por diversas instituições, como o Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunais de Justiça e MPs.