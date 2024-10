Mr. Olympia 2024: quem são os favoritos em cada categoria

Os norte-americanos Shaun Clarida (2020 e 2022) e Keone Pearson (2023) são os últimos campeões da 212 no Oympia e, novamente, despontam como favoritos para a edição 2024, com o espanhol Angel Calderon por perto para disputar as primeiras colocações, junto de Ahmad Ashkanani, do Kuwait, e Kerrith Bajjo, dos Estados Unidos. Os cinco ficaram no top-5 do ano passado.