Mr. Olympia: holandês alfineta Dino e fãs respondem: “Calma, Gol quadrado!”

A instituição “torcedor de internet” não pode acabar. A prova disso? O fisiculturista holandês Wesley Vissers deu uma alfinetada no brasileiro Ramon Dino durante uma entrevista ao canal RapOne, no Youtube, sobre o Mr. Olympia 2024, e os fãs do “Dinossauro Acreano” não perdoaram. A competição acontece entre os dias 10 e 13 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ramon e Wesley já se enfrentaram nesse ano e o holandês saiu vitorioso. Apesar de mostrar grande evolução e se manter sob atenção de Cbum, atual campeão da Classic Physique, o brasileiro não parece ter impressionado o adversário.

– Eu acho que Ramon não será capaz de me vencer nunca mais. Na verdade, hoje eu vi uma atualização dele fazendo um duplo bíceps de costas. Muita gente vai dizer “Wesley é melhor”, mas eu digo: esqueça o Wesley, olhe para o Ramon agora. Ele vai trazer o mesmo físico de novo. O último Mr. Olympia ficou entre CBum e Ramon, mas olho o Ramon e penso: “Se esse é o Ramon atual, eu vou vencê-lo”, afirmou.