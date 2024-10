Mr. Olympia: Ramon Dino termina em 4º na competição e rival mantém sexta vitória consecutiva

O fisiculturista acreano, Ramon Dino, principal torcida dos brasileiros, encerrou sua participação no Mr. Olympia, que ocorreu no último sábado (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a 4ª colocação na categoria Classic Physique.

O seu desempenho decepcionou, visto que ele era cotado para vencer a competição e superar Chris Bumstead, o Cbum.

Mais cedo, Dino ficou fora do top 3 durante as prévias realizadas durante a tarde. Em sua apresentação, ele começou a transpirar no palco, e a tinta derreteu, o que prejudicou a apresentação e performance do atleta.

Ainda que o desempenho nas finais tenha sido melhor, não foi o suficiente para o acreano recuperar posições. Do outro lado, Cbum superou o alemão Mike Sommerfeld e conquistou o sexto título consecutivo na categoria. Atualmente, Cbum é o principal nome da Classic Physique.

Antes do início da competição, Dino publicou em suas redes sociais afirmando estar confiante. “Chegou o grande dia. Trabalho concluído e o coração cheio de gratidão a todos que estão comigo nessa jornada. A sensação é indescritível. Minha melhor preparação, meu melhor físico”, afirmou.