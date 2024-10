Se você deixar continuar fazendo sexo, mas sem muito grude por causa do calor, temos a solução. Abaixo, a Pouca Vergonha mostra posições gostosas que seguem a vibe do “não me rela”:

De quatro

A posição de quatro é a preferida de muitos, especialmente porque rola uma penetração mais profunda. A pessoa que será penetrada fica com os joelhos e os cotovelos apoiados em uma superfície e o quadril elevado. Enquanto isso, a pessoa que irá penetrar fica de joelho ou em pé.

Se preferir, dá para incrementar com um sex toy!

Rabo de avestruz

O rabo de avestruz é uma posição um pouco mais ousada e vai pedir dinamismo, coordenação e equilíbrio da dupla. Quem penetra fica de joelhos ou em pé.

As pernas devem ficar elevadas e em volta do pescoço do homem antes da penetração. Cabe a ele controlar a velocidade dos movimentos.

Cavalgada

Entre as posições sexuais de homens e mulheres passivos no sexo, uma das preferidas é, sem dúvidas, a cavalgada. Além de, no sexo anal, permitir que a pessoa penetrada controle intensidade e velocidade, no sexo vaginal ela é uma das posições que mais facilitam o orgasmo.

Oral

Não dá para ir direto para a “metelância” sem antes explorar outros estímulos para deixar a mulher mais excitada. Que tal começar com um oral caprichado?