Mulher de 35 anos morre após ser atropelada por ônibus

Uma mulher de 35 anos morreu após ser atropelada por um ônibus da Viação Marechal enquanto atravessava a via. O acidente aconteceu na noite dessa segunda-feira (14/10), no Pistão Sul, em Taguatinga.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 22h18.

Quando os socorristas chegaram ao local do acidente, encontraram a vítima ao solo e um ônibus coletivo de linha regular, parado próximo ao acidente.

A vítima apresentava múltiplas fraturas pelo corpo e ausência de sinais vitais. O óbito da mulher foi declarado no local.

O motorista, um homem de 51 anos, relatou que a visibilidade estava baixa devido à iluminação insuficiente e chuva no momento do acidente. O motorista tentou desviar da vítima, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

Ninguém no coletivo se feriu ou precisou de atendimento pré-hospitalar. O motorista do ônibus realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para a presença de álcool.

Após a desmobilização do CBMDF a via ficou aos cuidados do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-DF), Polícia Militar e da Polícia Civil.

O acidente é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Imagens do circuito interno do ônibus serão disponibilizadas para apuração.