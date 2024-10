Mulher é assassinada a facadas e autor é linchado pelos vizinhos

Uma mulher foi assassinada com um golpe de faca de serra na tarde deste domingo (27/10), na chácara 101 do Sol Nascente. O suspeito do crime, Magecson dos Anjos Matias, 40 anos, foi agredido pela população após o ataque.

A polícia ainda investiga se Magecson era companheiro ou ex-companheiro da vítima, que permanece sem identidade divulgada. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher foi brutalmente agredida antes de ser golpeada com uma faca na região do pescoço. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h36 e confirmou a morte no local.