Mulher é suspeita de esfaquear pênis de homem que dormia

Um homem foi esfaqueado no pênis enquanto dormia na madrugada deste domingo (27/10), em Nortelândia, a 230 quilômetros de Cuiabá (MT). De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada no hospital do município por volta das 7h, após o irmão dela ser avisado pela suspeita do ocorrido.

Conforme o boletim de ocorrência, homem informou que estava dormindo e acordou ensanguentado. A perfuração teve 2,5 cm de extensão. Na unidade de saúde, tomou-se conhecimento de que a suspeita acionou o irmão do homem, que o levou para o hospital.

Não há informações sobre o vínculo da suspeita com a vítima.

