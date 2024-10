Mulher engana pais de alunos, faz empréstimos e perde R$ 100 mil em apostas

Uma mulher que trabalhava em uma escola no Tocantins, roubou dados pessoais dos pais de alunos para abrir contas em bancos digitais e pedir empréstimos. Ela foi presa na quinta-feira (10) por mais de 20 crimes de estelionato. Caso aconteceu no município de Presidente Kennedy (TO).

Servidora de 26 anos pedia documentos pessoais e selfies sob o pretexto de atualizar o cadastro dos filhos. Ela chegou a ir à casa das vítimas para tirar as fotos com o celular da escola “para dar veracidade e enganar as vítimas”, explicou o delegado Andreson Alves.

Prejuízo foi de mais de R$ 100 mil para vítimas. Ela aplicou o golpe em pais de alunos de uma creche e nos próprios colegas de trabalho.

À polícia, a mulher contou que usou o dinheiro para apostar em jogos de cassino e roleta russa. Ela também diz que vendeu a própria casa e o carro para gastar nos jogos.

Golpe foi descoberto após uma das vítimas procurar a polícia, em agosto deste ano. Ela relatou que começou a receber cobranças do banco por um empréstimo de R$ 15 mil, feito em seu nome.