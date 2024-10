Mulher paga condomínio com 1.663 moedas em protesto: “Absurdo”

Uma moradora do Edifício JK, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), nessa segunda-feira (7/10), optou por pagar a taxa de R$ 835 do condomínio em moedas. A decisão foi tomada após a administração do prédio exigir que o pagamento fosse feito em dinheiro. As informações são do G1.

Danielly Rocha, 30 anos, mora no prédio há, aproximadamente, sete anos e informou que decidiu fazer o pagamento em moedas como forma de protesto. Assim como ela, outro morador também pagou a taxa em moedas.

“Isso para mim foi o cúmulo do absurdo. É inviável e perigoso para a gente, aqui do prédio, sair no horário comercial, ir lá e sacar o dinheiro, que é uma quantia considerável. Não faz sentido. Sem falar que o dinheiro vivo dificulta o controle financeiro e abre margem para irregularidades na prestação de conta. Isso bota em cheque até a intenção por trás dessa exigência. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de demonstrar o quanto essa situação toda é absurda”, relatou Danielly ao G1.

A engenheira ainda contou que, para conseguir as 1.663 moedas, precisou da ajuda de pessoas próximas. O pagamento de R$ 835 foi feito em moedas de R$ 0,05 centavos a R$ 1.

“Deu um pouquinho de trabalho. Foram vários cofrinhos rachados, na verdade. Amigos do trabalho também ajudaram bastante. Foi uma ação coletiva. Todo mundo se mobilizou para conseguir o máximo de moedas pequenas possíveis”, contou Danielly.