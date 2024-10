Mulher que ficou pendurada em janela de prédio está hospitalizada

A mulher que escorregou durante uma faxina e ficou pendurada na janela de um prédio no Guarujá, litoral de São Paulo, na terça-feira (15/10) está internada desde o começo da semana por problemas de pressão alta.

O Metrópoles localizou o edifício em que ocorreu o acidente, no bairro de Pitangueiras, centro do Guarujá. A reportagem apurou que a mulher está internada desde o ocorrido e é proprietária de um apartamento no prédio. Ela teria acabado de se mudar para o complexo residencial.