Na Aleac, deputados parabenizam Bocalom pela obra da Ponte do Judia entregue à população

A inauguração da ponte sobre o Igarapé Judia, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, foi pauta positiva dos discursos dos deputados Arlenilson Cunha (PL) e Adailton Cruz (PSB) na sessão desta quarta-feira (02) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A obra, executada pela Prefeitura de Rio Branco, na gestão do prefeito Tião Bocalom (PL), foi entregue à população na última segunda-feira (30).

O deputado Arlenilson Cunha (PL), que participou da cerimônia de inauguração junto com o senador Márcio Bittar (UB) e a vice-governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas), fez questão de reconhecer o trabalho da gestão municipal, enaltecendo o empenho do prefeito Tião Bocalom e do secretário de Infraestrutura Cid Ferreira para que a execução da obra seguisse as normas e padrões técnicos, que lhe assegurem qualidade e durabilidade, além de destacar a importância para mais de 60 bairros da região.

“Essa obra, esperada há mais de 30 anos, traz dignidade para os moradores e é uma obra muito bem feita, cumprindo todas as normativas técnicas, para suportar qualquer questão de crise, de alagação. A ponte vai garantir a trafegabilidade, especialmente em áreas que antes eram inacessíveis, como o bairro Canaã e vai melhorar a segurança pública, além de garantir que o SAMU possa atender aquela população com mais eficiência“, lembrou o deputado.

Cunha lembrou ainda que o projeto, orçado em mais de R$ 7 milhões, incluiu a construção de uma praça e que a maior parte dos recursos investidos são próprios da Prefeitura de Rio Branco, no valor de mais de R$ 4 milhões, complementados por emenda parlamentar de Mailza Assis quando ainda era senadora.

Adailto Cruz, por sua vez, se somou a fala de Cunha e parabenizou o prefeito de Rio Branco pela entrega de uma ponte de grande importância para a mobilidade urbana, ressaltando que obras como essa, realizadas com o apoio de emendas estaduais e federais, são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população. “A inauguração da ponte é uma realização ímpar, e o prefeito Tião Bocalom está de parabéns por entregar uma obra de extrema relevância”, afirmou o deputado.