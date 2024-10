“Não é humana”: Biles exalta talento de Rebeca Andrade em documentário

Considerada a maior ginasta de todos os tempos, com 11 medalhas olímpicas, Simone Biles contou em detalhes como foi competir lado a lado com a brasileira Rebeca Andrade nos Jogos de Paris, no último episódio do documentário produzido pela Netflix: “O Retorno de Simone Biles”.

A americana não escondeu o nervosismo que sentiu ao disputar o pódio individual geral da ginástica artística com a maior medalhista do Brasil nas Olimpíadas.

Rebeca Andrade e Simone Biles; Paris 2024; final da trave/Foto: André Durão

– Ela não é humana. As pessoas acham que eu não sou humana, mas ela não é humana – disse a ginasta.

O último episódio da série que conta o retorno de Biles às competições, depois de um hiato que começou nas Olimpíadas de Tóquio 2020, foca na rivalidade entre a americana e Rebeca, mostrando que finalmente o mundo conheceu uma ginasta que pode ameaçar o reinado de Simone.

O documentário retrata especificamente a prova da ginástica artística individual geral, quando Rebeca chegou a superar Biles com sua nota nas barras assimétricas. A americana comentou o nervosismo que sentiu pela performance praticamente perfeita da brasileira, que tomou a liderança com um 14.666, contra 13.733 de Biles, que desceu para a terceira posição.

– Há uma pequena parte de mim que pensou: ‘Ai, Andrade está me dando trabalho. Isso está me deixando nervosa!’ – lembrou.

Simone Biles confirma o ouro e Rebeca Andrade conquista a prata na final individual de Paris

Simone conseguiu recuperar a vantagem, graças a um leve desequilíbrio de Rebeca na trave e uma “pisadinha” fora do tatame no solo, e conquistou o bicampeonato olímpico na modalidade, enquanto a brasileira ficou com a prata.

No entanto, Rebeca fez história ao conquistar o ouro no solo, quatro dias depois, e desbancar a favorita, Biles, tornando-se a maior medalhista olímpica do Brasil e mostrando ao mundo que há concorrência, sim, para Simone.