Não foi o pior cenário, diz governador da Flórida sobre passagem do Milton

O governador do estado americano da Flórida, Ron DeSantis, afirmou nesta quinta-feira (10) que as previsões mais catastróficas sobre os danos causados pela passagem do furacão Milton pelo estado não se concretizaram. “A tempestade foi significativa, mas, felizmente, este não foi o pior cenário”, disse ele.

O governador acrescentou que o furacão foi antecedido por 19 tornados que, por sua vez, destruíram 125 residências, trailers e motorhomes em sua maioria, e provocaram danos em vários condados. Equipes de toda a Flórida passaram a noite limpando destroços.

“Nosso estado é uma península no meio de uma região tropical. Estamos preparados para responder a furacões. Vamos avaliar os danos e ajudar as pessoas a se reerguerem. Vamos superar isso”, completou.

A Casa Branca informou que o presidente, Joe Biden, conversou com DeSantis na manhã desta quinta. Em nota, disse que o governador agradeceu a Biden pela assistência federal, enquanto este prometeu enviar qualquer apoio adicional de que a Flórida precisar para se recuperar.

Antes, o presidente tinha sido informado sobre os impactos do furacão e a resposta governamental até o momento por sua conselheira de Segurança Interna, Elizabeth Sherwood-Randall, e pela diretora da Fema (Agência Federal de Gerenciamento de Emergências), Deanne Criswell.

Biden aconselhou os moradores do estado a permanecerem onde estão até que as autoridades locais declarem que é seguro sair. “Postes de energia derrubados, escombros e rodovias destruídas estão criando condições perigosas. A ajuda está a caminho, mas, até que ela chegue, permaneçam abrigados”, afirmou ele em uma publicação no X.