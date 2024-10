Nenhum negro vence a Bola de Ouro desde Ronaldinho Gaúcho, em 2005

O tabu segue: a Bola de Ouro não é vencida por um atleta negro há 19 anos. A última foi em 2005, quando Ronaldinho Gaúcho levou o prêmio. A expectativa era que a marca fosse batida em 2024, já que Vini Jr. era apontado como favorito, mas foi derrotado pelo volante espanhol Rodri, do Manchester City.

Porta-voz de causas sociais, o brasileiro é um do principais nomes na luta antirracista dentro do futebol. Vini foi o vencedor do prêmio Sócrates, em 2023. O troféu, também entregue pela France Football, é feito para homenagear ações de solidariedade promovidas por personalidades do futebol.

O brasileiro do Real Madrid ganhou o prêmio por conta de seu trabalho com o Instituto Vinicius Júnior. A organização criada pelo atacante fica na Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro, ajuda crianças que vivem em condições de pobreza através do esporte.

Na ocasião, Vini Jr. comemorou bastante o feito. “A verdade é que estou muito feliz de ganhar esse prêmio, ajudar tantas pessoas no meu país, o Brasil, do meu bairro, da favela. É um sonho muito especial para mim estar aqui com todos vocês”, disse o jogador do Real Madrid.