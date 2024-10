Netflix anuncia nova função de compartilhamento de cenas: entenda

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (28/10) o lançamento de uma nova ferramenta da plataforma para os amantes de séries e filmes. O Moments permite que usuários possam salvar, reassistir e compartilhar suas cenas favoritas.

À Variety, a Netflix revelou que os usuários podem marcar cenas enquanto assistem no celular com a nova ferramenta e que podem acessá-las facilmente depois pela aba Minha Netflix. Além disso, será permitido compartilhar essas cenas nas redes sociais, como Instagram e Facebook, para dividir o momento com amigos e interagir com outros fãs.

A atualização da plataforma com a ferramenta já está disponível para usuários iOS. A plataforma de streaming garantiu que em breve a funcionalidade também estará disponível para Android.

O vídeo para anunciar a novidade faz parte da campanha It’s So Good (é tão bom, na tradução para português) e contou com a participação do ator Giancarlo Esposito, da ginasta Simone Biles, e da cantora Cardi B falando sobre cenas marcantes de conteúdos da plataforma. Assista: