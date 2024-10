Neymar está recuperado e será relacionado para jogo do Al-Hilal, diz Jorge Jesus

A volta de Neymar aos gramados parece estar próxima. Segundo o técnico Jorge Jesus, o craque brasileiro está 100% recuperado do rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

“Hoje Neymar completou um ano de sua lesão. Ele está totalmente recuperado clinicamente e se juntou aos treinos com o grupo. Vamos ver se as coisas continuam positivas nos próximos dois dias, aí ele será integrado à próxima missão do time.”, disse Jesus nesta sexta-feira (18).