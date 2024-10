Neymar volta aos campos nesta segunda após um ano afastado; veja onde assistir ao jogo

Depois de um ano afastado, Neymar está de volta aos campos nesta segunda-feira, 21. O atacante foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus para o confronto do Al Hilal contra o Al Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia. A partida, marcada para o Estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Árabes, representa o retorno do maior astro brasileiro após uma lesão que interrompeu a carreira dele em outubro de 2023.

Enquanto defendia a seleção brasileira contra o Uruguai, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo, Neymar sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo — a pior lesão de sua carreira. O jogador de 32 anos passou por cirurgia em novembro e enfrentou uma recuperação prolongada, originalmente prevista para durar um ano.

De olho nas Eliminatórias da Copa do Mundo

O retorno do atacante gera grandes expectativas, tanto para o Al Hilal quanto para a seleção brasileira, que aguarda sua recuperação completa para as próximas partidas das Eliminatórias. O técnico Dorival Júnior já indicou que Neymar poderá ser convocado para os jogos de novembro contra Venezuela e Uruguai.

Neymar compartilhou a emoção em um vídeo divulgado no fim de semana, onde disse voltará “com tudo”. A previsão é que ele inicie a partida no banco e entre no decorrer do jogo para ganhar ritmo de competição. O Al Hilal, líder do Grupo B da competição com duas vitórias em dois jogos, busca mais um triunfo para se distanciar na tabela. Já o Al Ain tenta se recuperar e está atualmente na décima posição do grupo.

Al Hilal mira liderança na Champions asiática

A partida também tem um caráter de revanche para o Al Hilal, já que o Al Ain foi o responsável por eliminá-lo na semifinal do torneio na última temporada e, posteriormente, conquistar o título continental. Agora, o time saudita, que conta com um elenco reforçado, incluindo Neymar, busca consolidar sua liderança e avançar para a fase seguinte da competição.

Onde assistir ao jogo do Neymar hoje

O jogo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN e Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).