Nicki Minaj preocupa os fãs com comportamento estranho nas redes

Nicki Minaj tem deixado seus fãs preocupados com uma série de vídeos publicados em suas redes sociais. Nas gravações, a artista aparece com um visual diferente e faz declarações enigmáticas, levando muitos a questionarem seu bem-estar.

Em um dos vídeos, a rapper aparece com um novo corte de cabelo e faz comentários sobre a honestidade nas relações interpessoais e nos negócios. A cantora questiona então por que as pessoas não são mais diretas em suas intenções, e usa metáforas para expressar sua frustração.

Em um dos clipes curtos, Nicki, que exibia seu cabelo loiro curto com franja, podia ser ouvida dizendo: “Por que é tão difícil ser honesta e direta sobre suas intenções? Você pode pegar tantas coisas diferentes, mas eu imploro que nem tente me pegar…”

Usando sua voz suave, Nicki continuou: “Mas por que as pessoas acham tão difícil apenas ser diretas sobre suas intenções nos negócios?”

Em outro vídeo, a rapper aborda o tema da autoestima e da aceitação de sua aparência física. Ela afirma ter recebido críticas sobre o tamanho de seu nariz desde a infância e ressalta a importância de se amar do jeito que se é.

“Ei, pessoal. Espero que ninguém tenha mudado o nariz… Eu tenho um nariz pontudo com ou sem contorno, com ou sem filtro desde que nasci, ok? Minha mãe me disse duas coisas sobre isso”, comentou.

Ela continuou: “Mas ainda estou feliz por ter deixado meu nariz em paz. Então espero que nenhum de vocês tenha mudado o nariz, esperando ou pensando que eu mudei o meu, porque eu juro por Deus…”, declarou.

Os vídeos de Nicki Minaj geraram diversas reações entre seus seguidores. Muitos expressaram preocupação com o comportamento da rapper, questionando se ela estaria passando por algum problema pessoal ou utilizando alguma substância. Alguns fãs chegaram a comparar a aparência e a forma de falar da cantora à de um personagem de desenho animado.

“Não, sério, o que está acontecendo com ela???”, disse um fã. “Parece chapada”, comentou outro.