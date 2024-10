Nikolas diz que Acre ‘parou no tempo’ com o PT, e Rio Branco tem o privilégio de ter Bocalom

O deputado federal Nikolas Ferreira, de Minas Gerais, cumpre agenda em Rio Branco (AC), nesta terça-feira (2), em mais um comício de campanha do prefeito Tião Bocalom (PL).

SAIBA MAIS: Nikolas chega acompanhado de Bocalom, Alysson e Bittar em evento do PL, e é ovacionado

No discurso, o deputado declarou que o Acre ‘parou no tempo’ após mais de 20 anos de gestão petista. Ele completou dizendo que é o momento da população ‘chutar a esquerda’ do estado.

“Toda a cidade que eu estou indo a história é a mesma. 20, 30 anos do mesmo pessoal dominando e a gente agora tá tendo a oportunidade de não votar no menos pior. Mas votar no melhor candidato da história de Rio Branco, que se chama Tião Bocalom”.

Nikolas afirmou ainda que os rio-branquenses são privilegiados de ter um candidato como o prefeito Tião Bocalom.

VEJA: