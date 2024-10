Ninguém acerta dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 50 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.782 da Mega-Sena com um prêmio de R$ 44.339.44,90. As dezenas sorteadas foram: 28, 06, 45, 16, 11 e 25. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, deixando o prêmio acumulado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio, que ocorre neste sábado. Sem ganhadores do prêmio principal, 62 apostas ficaram com R$ 50.508,99 da quina, enquanto que 5.587 apostas levaram R$ 800,72 com a quadra.